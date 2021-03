La Rai ricorda Fabrizio Frizzi con un documentario a tre anni dalla sua scomparsa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 26 Marzo 2021 saranno tre anni dalla morte del noto conduttore Fabrizio Frizzi. L’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti se n’è andato improvvisamente a 60 anni, a causa di un’emorragia cerebrale. La Rai ha pensato di ricordarlo con un documentario che sarà disponibile già da oggi, 24 Marzo 2021, sulla piattaforma digitale Raiplay. Un modo del tutto originale per scoprire chi era l’uomo che ha fatto compagnia per anni al pubblico del primo canale Rai e non solo. Chi racconterà la sua storia? Alla guida del programma un suo storico amico, ovvero Carlo Conti. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sul documentario su Fabrizio Frizzi di Raiplay. Fabrizio ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 26 Marzo 2021 saranno tremorte del noto conduttore. L’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti se n’è andato improvvisamente a 60, a causa di un’emorragia cerebrale. La Rai ha pensato dirlo con unche sarà disponibile già da oggi, 24 Marzo 2021, sulla piattaforma digitale Raiplay. Un modo del tutto originale per scoprire chi era l’uomo che ha fatto compagnia peral pubblico del primo canale Rai e non solo. Chi racconterà la sua storia? Alla guida del programma un suo storico amico, ovvero Carlo Conti. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulsudi Raiplay....

