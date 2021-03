Johan Cruijff, il 24 marzo 2016 scompare il simbolo del calcio totale olandese (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cinque anni fa, il 24 marzo 2016, si spegneva Johan Cruijff a causa di un tumore ai polmoni. E’ stato giocatore e allenatore simbolo di Ajax e Barcellona. Johan Cruijff se n’è andato il 24 marzo 2016 all’età di 68 anni, stroncato da un tumore ai polmoni. Miglior calciatore europeo del XX secolo Lo straordinario talento di quel gracile giovane, figlio della donna delle pulizie degli spogliatoi dell’Ajax, emerse fin dall’esordio con la maglia dei Lancieri. Ben presto, Cruijff sarà il centro tecnico di quella straordinaria formazione condotta da Rinus Michels a dominare l’Europa, con tre Coppe dei Campioni consecutive. Dall’Ajax al Barcellona Nel 1973, all’apice del calcio ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cinque anni fa, il 24, si spegnevaa causa di un tumore ai polmoni. E’ stato giocatore e allenatoredi Ajax e Barcellona.se n’è andato il 24all’età di 68 anni, stroncato da un tumore ai polmoni. Miglior calciatore europeo del XX secolo Lo straordinario talento di quel gracile giovane, figlio della donna delle pulizie degli spogliatoi dell’Ajax, emerse fin dall’esordio con la maglia dei Lancieri. Ben presto,sarà il centro tecnico di quella straordinaria formazione condotta da Rinus Michels a dominare l’Europa, con tre Coppe dei Campioni consecutive. Dall’Ajax al Barcellona Nel 1973, all’apice del...

