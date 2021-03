Investita mentre attraversa la strada | morta una donna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La conducente della vettura, come riporta Torino Today , è rimasta sotto choc per quanto accaduto ed è stata accompagnata presso l' ospedale di Ivrea . Se vuoi essere sempre informato in tempo reale ...

Una donna di 74 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada nei pressi della fermata del bus. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare la donna. Una donna è stata travolta da un'auto nei pressi della stazione di Paola. È successo questa mattina quando, intorno a Mezzogiorno, la donna è stata investita mentre attraversava la strada. La donna, che è stata trascinata dal mezzo per diversi metri e che ha sbattuto la testa, non è in pericolo di vita. Ha infatti riportato un politrauma.