In tempi di Covid c'è anche chi guadagna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel 2020, i cinque del Big tech hanno fatturato, in totale, oltre mille miliardi di dollari. Mentre in Cina la produzione industriale è cresciuta del 42 per cento. Ma anche in Italia, per tanti settori è stata un'ottima annata. Ventiventi, una splendida annata. Nel primo anno della pandemia cinese, i Big tech, ovvero Apple, Amazon, Google, Facebook e Microsoft, hanno fatto il pieno di utili e tutti insieme hanno sfondato il muro dei mille miliardi di dollari di fatturato. Da marzo dello scorso anno a oggi, il drappello dei 10 uomini più ricchi del pianeta, guidato da Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, ha visto crescere il proprio patrimonio del 62 per cento a quota 1.181 miliardi di dollari. Che per inciso vale quanto il Pil del Messico, con i suoi 126 milioni di persone. E mentre in Italia svanivano 444 mila posti di lavoro (fonte Istat), Amazon assumeva 427 mila ...

