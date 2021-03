I vantaggi delle convenzioni con Habilita

(Di mercoledì 24 marzo 2021)nel corso degli anni ha stipulato numerosecon compagnie assicurative e fondi di categoria che gestiscono polizze per i rimborsiprestazioni sanitarie effettuate nelle strutture del Gruppo, nonchéper i lavoratori di molte aziende e per i tesserati (atleti e staff) di società sportive del territorio. Con il termine “” si intende agevolazioni che permettono all’utente di poter disporre di tariffeose rispetto al listino privato (lo sconto può variare a seconda della natura della convenzione stessa) e, soprattutto, la possibilità di ridurre notevolmente i tempi d’attesa che solitamente si registrano usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, inè presente un ufficio dedicato alla ...

Advertising

sole24ore : Blog | Chiudere le scuole serve davvero? Ecco cosa ci dicono i dati - Alley Oop - chidambara09 : RT @ICMS_IT: Quali sono i vantaggi che le soluzioni Cloud offrono alle aziende? Perché si sono rivelate una risorsa fondamentale per le imp… - ICMS_IT : Quali sono i vantaggi che le soluzioni Cloud offrono alle aziende? Perché si sono rivelate una risorsa fondamentale… - IndicomSrl : ?I 4 vantaggi del servizio di gestione delle #PEC di Indicom, dall'archiviazione dei messaggi secondo logiche opera… - gft_it : I vantaggi della nostra soluzione per la gestione dei Falsi Positivi: riduzione delle tempistiche legate alla gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : vantaggi delle

BergamoNews

...di tali analisi costi/benefici è in realtà già noto da tempo e indica chiaramente i... Quella è la rinnovabilerinnovabili. Noi oggi abbiamo il dovere nel Pnrr di potenziare il ruolo dell'...... esistono degli importantifiscali, in alcuni casi fino al 50% dell'investimento stesso. Il programma per i prossimi tre anni Sempre nell'ottica dell'attuale emergenza internazionale e...L'ulteriore vantaggio di questo schema terapeutico è rappresentato ... il melanoma è del tutto guaribile. Purtroppo una parte delle diagnosi avviene già in fase avanzata o evolve in questo stadio ...Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A partire dal 1° gennaio 2021 il mercato libero diventa ufficiale per tutte le piccole imprese, che abbiano un numero di dipendenti tra i 10 e i 50 e un fatturato ...