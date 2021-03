Fabio Fulco papà a 50 anni: «Mi ero rassegnato, ma sposerò Veronica. La differenza d'età non conta» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fabio Fulco papà a 50 anni. L'attore lo annuncia sulle pagine del settimanale 'Chi' posando accanto alla sua compagna Veronica Papa, incinta di 7 mesi. I due stanno per mettere su... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021)a 50. L'attore lo annuncia sulle pagine del settimanale 'Chi' posando accanto alla sua compagnaPapa, incinta di 7 mesi. I due stanno per mettere su...

