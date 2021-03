Domande ATA terza fascia: due punti laurea, diploma, servizi. Segnalazione anomalie compilazione domande, attenzione agli errori nel PDF (Di mercoledì 24 marzo 2021) domande ATA terza fascia: il Ministero ha avviato la procedura per la compilazione delle graduatorie relative al triennio 2021/23, che sostituiranno quelle 2018/21. Ci si augura che gli elenchi potranno essere pronti per l'avvio dell'anno scolastico 2021, grazie all'inoltro telematico delle domande e alla immediata presa in carico da parte della scuola capofila. Già nei primi giorni di compilazione si riscontrano però alcune anomalie e soprattutto la problematica che ha già interessato l'aggiornamento delle GPS, le graduatorie dei docenti, ossia spesso il PDF di risposta all'inoltro avvenuto correttamente, riporta errori nei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021)ATA: il Ministero ha avviato la procedura per ladelle graduatorie relative al triennio 2021/23, che sostituiranno quelle 2018/21. Ci si augura che gli elenchi potranno essere pronti per l'avvio dell'anno scolastico 2021, grazie all'inoltro telematico dellee alla immediata presa in carico da parte della scuola capofila. Già nei primi giorni disi riscontrano però alcunee soprattutto la problematica che ha già interessato l'aggiornamento delle GPS, le graduatorie dei docenti, ossia spesso il PDF di risposta all'inoltro avvenuto correttamente, riportanei titoli. L'articolo .

