De Boer | “Brutta sconfitta | ma che dovrei fare? Sedermi qui e piangere?”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Frank de, tecnico dell’Olanda, ha commentato la pesanterimediata in casa della Turchia (4-2) nel primo match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar: “Abbiamo rimediato una, ma chequi e? Nel primo tempo abbiamo tenuto molto la palla ma abbiamo anche commesso tantissimi errori. Questa era solo la prima partita, ne mancano altre nove. Dobbiamo raddrizzare la schiena ein modo di non perdere altri punti”. Foto: Twitter Olanda L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

