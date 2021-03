Dayane provoca Rosalinda e Zenga

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La bellaMello è stata ospite dell’ultima puntata di “CasaChi”; la modella brasiliana nel corso della sua lunga chiacchierata è tornata a parlare della relazione nata traCannavò e Andreae ha lanciato l’ennesima frecciatina alla coppia. Tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip è impossibile non menzionare la fantasticaMello. La modella brasiliana nella casa si è distinta per la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Non hanno mai fatto vedere niente su Rosalinda e me, ormai mancano 12 giorni e bisogna spingere sulla coppia, far sognare la gente…'e ottiene la reazione della Cannavò : ' Non ...Rosalinda Cannavò, arriva la frecciatina diMello del GF Vip: 'Stai con Andrea per strategia?' E' durata davvero poco la pace traMello e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip . Difatti nella notte le due concorrenti hanno nuovamente litigato. Il motivo? Subito dopo il GF Vip Late Show condotto da Tommaso Zorzi,...Dayane Mello ospite di Live – Non è la D’Urso ha chiarito il suo rapporto con Rosalinda e con Francesco Oppini, senza risparmiare frecciatine.Francesco Oppini, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip fa ancora parlare di sé. Proprio ieri sera ha organizzato una diretta sul suo profilo di ...