David Duchovny star della serie tratta dal suo libro Truly Like Lightning (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attore David Duchovny sarà autore, protagonista e produttore della serie tratta dal suo romanzo Truly Like Lightning. David Duchovny tornerà a collaborare con Showtime dopo il successo di Californication, in occasione della potenziale serie tratta dal suo romanzo intitolato Truly Like Lightning. Tra le pagine si racconta la storia di una famiglia alle prese con le contraddizioni del ventunesimo secolo. Il romanzo è stato pubblicato il 2 febbraio negli Stati Uniti ed è il quarto libro scritto dall'attore dopo Holy Cow, Bucky F*cking Dent e Miss Subway. David Duchovny ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attoresarà autore, protagonista e produttoredal suo romanzotornerà a collaborare con Showtime dopo il successo di Californication, in occasionepotenzialedal suo romanzo intitolato. Tra le pagine si racconta la storia di una famiglia alle prese con le contraddizioni del ventunesimo secolo. Il romanzo è stato pubblicato il 2 febbraio negli Stati Uniti ed è il quartoscritto dall'attore dopo Holy Cow, Bucky F*cking Dent e Miss Subway....

Advertising

badtasteit : #DavidDuchovny star della serie #TrulyLikeLightning prodotta per #Showtime - Shadowmere16 : @bookivora @EdizioniLindau Io no... però come ho letto libri bizzarri mi hai fatto venire in mente 'Porca vacca' di… - NicoleAmethy : David Duchovny e Pedro Pascal sono nello stesso film..insomma due picconi con una fava. - Sba_NYFT : Che belle le foto di Gillian Anderson e David Duchovny, specie quelle in cui non c'è Duchovny. -

Ultime Notizie dalla rete : David Duchovny Disney Plus e Star, le nuove uscite di aprile 2021: arriva il film Nomadland 2 aprile Il padre della sposa con Steve Martin Il padre della sposa 2 con Steve Martin 16 aprile X - Files " Voglio crederci con Gillian Anderson e David Duchovny 23 aprile La forma dell'acqua di ...

Schwarzenegger, un sondaggio lo elegge leader in caso di attacco alieno: "Sono pronto" ...Bruce Willis Tom Cruise Harrison Ford Sigourney Weaver Donald Trump Gillian Anderson Nicola Sturgeon Chris Pratt Boris Johnson Piers Morgan William Shatner Simon Pegg Tommy Lee Jones David Duchovny ...

David Duchovny star della serie Truly Like Lightning prodotta per Showtime BadTaste.it David Duchovny star della serie tratta dal suo libro Truly Like Lightning L'attore David Duchovny sarà autore, protagonista e produttore della serie tratta dal suo romanzo Truly Like Lightning. David Duchovny tornerà a collaborare con Showtime dopo il successo di Californic ...

David Duchovny star della serie Truly Like Lightning prodotta per Showtime LEGGI: Twin Peaks: David Duchovny commenta il finale del revival Tra le pagine del romanzo scritto da Duchovny si racconta la storia di un ex stuntman che ha lavorato a Hollywood, Bronson Powers, ...

2 aprile Il padre della sposa con Steve Martin Il padre della sposa 2 con Steve Martin 16 aprile X - Files " Voglio crederci con Gillian Anderson e23 aprile La forma dell'acqua di ......Bruce Willis Tom Cruise Harrison Ford Sigourney Weaver Donald Trump Gillian Anderson Nicola Sturgeon Chris Pratt Boris Johnson Piers Morgan William Shatner Simon Pegg Tommy Lee Jones...L'attore David Duchovny sarà autore, protagonista e produttore della serie tratta dal suo romanzo Truly Like Lightning. David Duchovny tornerà a collaborare con Showtime dopo il successo di Californic ...LEGGI: Twin Peaks: David Duchovny commenta il finale del revival Tra le pagine del romanzo scritto da Duchovny si racconta la storia di un ex stuntman che ha lavorato a Hollywood, Bronson Powers, ...