Covid: regista Veronesi, ‘liste vaccino non tornano, perché giornalisti prima di me?’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Queste liste non tornano. Per niente. Ci sono categorie tipo i giornalisti che non si capisce perché devono essere vaccinate prima di me. Che compito svolgono di così importante più di me? Io faccio film, scrivo storie, intrattenimento. E beh? Che e’ meno di un talk?”. Il regista Giovanni Veronesi attacca così, su Twitter, il piano vaccinale messo a punto dal governo. “Non torna nulla -scrive il cineasta- Devono vaccinare subito le categorie a rischio e invece ci sono ancora ottantenni che ancora non sanno dove devono andare. Ma che cazzo di organizzazione e’?”.La libertà di vaccinarsi “non è solo per chi non vuole deve essere anche per chi vuole. Ma se mi vaccini ad novembre prossimo quando il virus non c’e’ più o quasi ci sarà gente che riceverà il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Queste liste non. Per niente. Ci sono categorie tipo iche non si capiscedevono essere vaccinatedi me. Che compito svolgono di così importante più di me? Io faccio film, scrivo storie, intrattenimento. E beh? Che e’ meno di un talk?”. IlGiovanniattacca così, su Twitter, il piano vaccinale messo a punto dal governo. “Non torna nulla -scrive il cineasta- Devono vaccinare subito le categorie a rischio e invece ci sono ancora ottantenni che ancora non sanno dove devono andare. Ma che cazzo di organizzazione e’?”.La libertà di vaccinarsi “non è solo per chi non vuole deve essere anche per chi vuole. Ma se mi vaccini ad novembre prossimo quando il virus non c’e’ più o quasi ci sarà gente che riceverà il ...

TV7Benevento : Covid: regista Veronesi, 'liste vaccino non tornano, perché giornalisti prima di me?'... - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Giuseppe #Tornatore regista degli #Spot per il vaccino anti-Covid invece di Promuovere la Terapia da casa, attraverso… - FabioDAchille : RT @Damiano_Coletta: Il corto dell'ass. Diaphorà nel bando 'La Cultura e l'Arte al tempo del #Covid'. Una storia semplice, di amicizia, che… - Iontaaa : RT @Damiano_Coletta: Il corto dell'ass. Diaphorà nel bando 'La Cultura e l'Arte al tempo del #Covid'. Una storia semplice, di amicizia, che… - TylerD81 : Chiude per crisi da Covid l’Azzurro Scipioni,storica sala d’essai romana.Parla il proprietario Silvano Agosti,regis… -