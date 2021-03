Cosa è successo al cammello delle pace massacrato in Libia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Milizie armate affiliate alla città di Zawiya, nellaoccidentale, hanno arrestato il giovane “viaggiatore per la” Abdul-Aali Al-Habouni, che da giorni è in viaggio su un. L’attivista è partito dalla sua città natale nella regione di Imsaed, nell’Est del Paese, e ha intenzione di viaggiare in tutte le regioni libiche per diffondere messaggi die amore tra i libici. Un’iniziativa che si inquadra nella fase di stabilizzazione in corso, dove un nuovo governo di unità promosso dall’Onu sta cercando di rimettere insieme i cocci di un paese per anni martoriato dalla guerra. Un lavoro non facile, evidentemente, perché sul campo ci sono attori interessati a mantenere attive certe divisioni. Al Habouni è stato fermato (al momento della stesura di questo pezzo la sua sorte non è chiara) e il suo ...