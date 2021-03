CorSport: contatti tra Sarri e la Roma per il post-Fonseca (Di mercoledì 24 marzo 2021) La posizione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è in bilico. Per la successione il club pensa a Maurizio Sarri. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Quanto alla Roma, viaggiando da un capo all’altro della città, tra i favoriti alla successione di Fonseca, oggi è salito Maurizio Sarri“. Il tecnico toscano sarebbe pronto a ripartire dalla capitale. E già ci sono stati contatti in tal senso. “Sarri la giudica una piazza ideale per ripartire, anche perché relativamente vicina alla sua Figline. Ha avuto contatti indiretti con il gruppo Friedkin attraverso il fido manager Ramadani e secondo chi gli sta affianco ha già visionato l’organico per valutare come intervenire“. Ma la clausola presente nel contratto di Fonseca ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) La posizione di Paulosulla panchina dellaè in bilico. Per la successione il club pensa a Maurizio. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Quanto alla, viaggiando da un capo all’altro della città, tra i favoriti alla successione di, oggi è salito Maurizio“. Il tecnico toscano sarebbe pronto a ripartire dalla capitale. E già ci sono statiin tal senso. “la giudica una piazza ideale per ripartire, anche perché relativamente vicina alla sua Figline. Ha avutoindiretti con il gruppo Friedkin attraverso il fido manager Ramadani e secondo chi gli sta affianco ha già visionato l’organico per valutare come intervenire“. Ma la clausola presente nel contratto di...

