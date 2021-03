Coronavirus | rilevata una nuova variante in India

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rilevata

Il ministero della Salute indiano ha dichiarato mercoledì che una nuova variante doppiamente mutata diè statanel Paese in numeri che sono, tuttavia, insufficienti a spiegare l'...Una nuova variante delè stata individuata in una donna a Novara. La mutazione, come chiarito dal responsabile ... come la 401, che era statasolo una volta in Italia. Andrea Scanzi ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6402 tamponi: 3250 nel percorso ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 632 (123 in provincia di Macerata, 218 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 68 in provincia di Fermo, 82 in provincia di Ascoli Piceno ...