Conte incontra Letta: "Pd interlocutore privilegiato nuovo M5S" (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il Pd sarà interlocutore privilegiato del nuovo M5S". Lo ha assicurato Giuseppe Conte dopo l'incontro con il segretario dem Enrico Letta. "E' stato un confronto proficuo, uno scambio molto utile - ha sottolineato - Si apre un cantiere". "Sulle amministrative c'è la volontà di confrontarsi e trovare soluzioni efficaci. Chi va da solo è meno efficace", ha aggiunto l'ex premier aggiungendo: "Parlerò del progetto per il M5S quando sarà pronto. Sto lavorando a un progetto per rilanciare il Movimento". Quanto a Rousseau, "non vedo perché oggi si debba decidere di non usarlo più, ci sono ruoli e pretese da chiarire. Spero di comporre amichevolmente", ha affermato Conte a proposito dei rapporti con l'Associazione di Davide Casaleggio che gestisce la piattaforma informatica del ...

