Conte è pronto a sciogliere la riserva sul M5s (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - L'incontro definitivo dovrebbe avvenire nel week end. Potrebbe essere una riunione alla presenza di Grillo e dei vertici a sbloccare gli ultimi nodi per far partire il nuovo corso del Movimento 5 stelle. Conte però potrebbe non aspettare più le festività pasquali e scendere in campo prima. Avrebbe voluto che venisse prima sciolto il nodo su 'Rousseau' ma ha capito - e con lui i vertici pentastellati, secondo quanto riferisce un 'big' M5s - che lo scoglio resterà sulla strada ancora per lungo tempo. Da qui la necessità di accelerare. Del resto il pressing dei parlamentari M5s affinchè sciolga la riserva al più presto è sempre più forte. La legittimazione della nuova leadership di Conte potrebbe non arrivare con un voto sulla piattaforma web. Da tempo i legali stanno trattando il dossier, l'eventualità che venga avviata una causa ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - L'incontro definitivo dovrebbe avvenire nel week end. Potrebbe essere una riunione alla presenza di Grillo e dei vertici a sbloccare gli ultimi nodi per far partire il nuovo corso del Movimento 5 stelle.però potrebbe non aspettare più le festività pasquali e scendere in campo prima. Avrebbe voluto che venisse prima sciolto il nodo su 'Rousseau' ma ha capito - e con lui i vertici pentastellati, secondo quanto riferisce un 'big' M5s - che lo scoglio resterà sulla strada ancora per lungo tempo. Da qui la necessità di accelerare. Del resto il pressing dei parlamentari M5s affinchè sciolga laal più presto è sempre più forte. La legittimazione della nuova leadership dipotrebbe non arrivare con un voto sulla piattaforma web. Da tempo i legali stanno trattando il dossier, l'eventualità che venga avviata una causa ...

