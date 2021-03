Colapesce Dimartino a ' Le Iene' | ' La nostra canzone poteva vincere Sanremo'

Advertising

Agenzia_Ansa : Auguri a #FrancoBattiato che compie 76 anni. Il compleanno dell'artista arriva a poche settimane dal cameo con la s… - repubblica : Colapesce Dimartino dopo Sanremo 2021: 'Musica leggerissima' è Disco di Platino - redazioneiene : “La poteva scrivere chiunque ma l’abbiamo scritta noi” intervista doppia al duo siciliano #Colapesce @dimartinooff… - AloneOnTheRopee : Stiamo arrivando a quel punto in cui sono tipo 'lasciate in pace Colapesce e Dimartino'? Forse, ed è colpa mia - BlueBandit_16 : RT @mishingallifrey: Il mio sogno sono colapesce e dimartino ospiti a una pezza di Lundini -

Internazionale

Così Lorenzo Urciullo e Antonio, in arte, hanno raccontato a 'Le Iene' i retroscena dell'inaspettato successo e l'amicizia che li lega da ben dieci anni. 'Non vedevo ...Spazio poi all'intervista di, la coppia rivelazione di Sanremo 2021 con 'Musica leggerissima' e alle novità sulla morte di David Rossi . Non solo, la storia di Jean Pierre , il ...L'intervista doppia agli autori del tormentone che sta conquistando l'Italia dopo il Festival, "Musica Leggerissima" ...Il collettivo Ground’s Orange, e Salvo Zavvo Nicolosi, ci racconta come si raggiungono 17 milioni di visualizzazioni con un video leggerissimo ...