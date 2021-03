Chi ha diritto a uno sconto sul 30% del canone Rai nel 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un parziale sollievo alle spese fisse di alberghi, bar, ristoranti e simili, pesantemente colpiti dalla crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19, arriva con il decreto Sostegni (41 del 2021), approvato lunedì 22 marzo ed entrato in vigore il giorno dopo. Il governo ha deciso di tagliare di quasi un terzo il costo annuale del canone Rai per queste attività. “Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”, recita il testo del decreto all’articolo 6. La sforbiciata interviene sulle tariffe dei canoni speciali Rai che per il 2021 prevedono una fascia di prezzo che arriva fino a un massimo di 6.749,40 euro per gli alberghi cinque stelle ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un parziale sollievo alle spese fisse di alberghi, bar, ristoranti e simili, pesantemente colpiti dalla crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19, arriva con il decreto Sostegni (41 del), approvato lunedì 22 marzo ed entrato in vigore il giorno dopo. Il governo ha deciso di tagliare di quasi un terzo il costo annuale delRai per queste attività. “Per l’anno, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico ildi abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”, recita il testo del decreto all’articolo 6. La sforbiciata interviene sulle tariffe dei canoni speciali Rai che per ilprevedono una fascia di prezzo che arriva fino a un massimo di 6.749,40 euro per gli alberghi cinque stelle ...

