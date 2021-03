Cambiare auto - Sai davvero che cosa scegliere? Partecipa al nostro sondaggio! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quanto conosci davvero le automobili, in particolare le nuove tecnologie e le varie alimentazioni? Sei un guidatore attento e consapevole? Quali sono le tue abitudini in tema di motori? Raccontacelo rispondendo al nostro sondaggio: ci aiuterai a conoscerti meglio e a capire quali sono le informazioni di cui necessiti per scegliere la vettura più adatta alle tue esigenze. Partecipa al sondaggio Le risposte a tutte le domande. Sostituire la propria automobile, infatti, è un momento molto delicato: le soluzioni tecnologiche oggi molto variegate, la gamma di sistemi di assistenza alla guida sempre più ricca e le normative che in futuro saranno sempre più stringenti richiedono a chi si appresta all'acquisto di avere a disposizione una quantità enorme di informazioni. Per rispondere a questa ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quanto conoscilemobili, in particolare le nuove tecnologie e le varie alimentazioni? Sei un guidatore attento e consapevole? Quali sono le tue abitudini in tema di motori? Raccontacelo rispondendo alsondaggio: ci aiuterai a conoscerti meglio e a capire quali sono le informazioni di cui necessiti perla vettura più adatta alle tue esigenze.al sondaggio Le risposte a tutte le domande. Sostituire la propriamobile, infatti, è un momento molto delicato: le soluzioni tecnologiche oggi molto variegate, la gamma di sistemi di assistenza alla guida sempre più ricca e le normative che in futuro saranno sempre più stringenti richiedono a chi si appresta all'acquisto di avere a disposizione una quantità enorme di informazioni. Per rispondere a questa ...

