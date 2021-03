Barbara D’Urso convocata in Procura: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Di recente si è recata in Procura per dare delle informazioni sul caso Aresgate. ecco tutti i dettagli della vicenda. Barbara D’Urso – Solonotizie24Barbara D’Urso in Procura La Ares film è una società di produzione del gruppo Mediaset. Teodosio Losito ha prodotto alcune fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. La polizia sta indagando su un coinvolgimento del produttore a una setta, alla quale avrebbero aderito molti personaggi della televisione. Tra questi sono stati fatti i nomi di Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. Gli inquirenti credono che ci sia stata una presunta ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Di recente si è recata inper dare delle informazioni sul caso Aresgate.tutti i dettagli della vicenda.– Solonotizie24inLa Ares film è una società di produzione del gruppo Mediaset. Teodosio Losito ha prodotto alcune fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. La polizia sta indagando su un coinvolgimento del produttore a una setta, alla quale avrebbero aderito molti personaggi della televisione. Tra questi sono stati fatti i nomi di Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. Gli inquirenti credono che ci sia stata una presunta ...

