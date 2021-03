AstraZeneca precisa: “Ad Anagni non ci sono scorte stipate ma dosi destinate ai paesi più poveri” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ad Anagni ci sono 13 milioni di dosi di vaccino in attesa del controllo qualità prima di essere destinate a Covax come parte del nostro impegno a fornire milioni di dosi ai paesi a basso reddito. Il vaccino è stato prodotto al di fuori dell’Ue e portato nello stabilimento di Anagni per essere infialato. L’Ue sostiene pienamente la fornitura di paesi a basso e medio reddito attraverso l’iniziativa Covax“. Così, attraverso un comunicato, il gruppo farmaceutico anglo-svedese intervenendo su alcune “dichiarazioni inesatte”, che stamane parlavano di ben 29 milioni di dosi del vaccino, stipate nella struttura d Anagni. AstraZeneca: “Nell’ultima settimana di marzo sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Adci13 milioni didi vaccino in attesa del controllo qualità prima di esserea Covax come parte del nostro impegno a fornire milioni diaia basso reddito. Il vaccino è stato prodotto al di fuori dell’Ue e portato nello stabilimento diper essere infialato. L’Ue sostiene pienamente la fornitura dia basso e medio reddito attraverso l’iniziativa Covax“. Così, attraverso un comunicato, il gruppo farmaceutico anglo-svedese intervenendo su alcune “dichiarazioni inesatte”, che stamane parlavano di ben 29 milioni didel vaccino,nella struttura d: “Nell’ultima settimana di marzo...

