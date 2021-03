Assassinio sul Nilo: l'uscita verrà posticipata. Armie Hammer sotto accusa e rischia il licenziamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vi ricordate la notizia del film Assassinio sul Nilo? La nuova trasposizione cinematografica di Kenneth Branagh dopo il successo di Assassinio sull'Orient Express? Ecco, l'attore che nel precedente film interpretava Hercule Poirot, ha conferma il rinvio dell'uscita al prossimo 11 febbraio 2022. Un altro rinvio per l'opera di Branagh, che inizialmente era stata programmata per ottobre 2020. Armie Hammer è nei guai: si posticipa il film di Kenneth Branagh, «Assassinio sul Nilo» Il rinvio sembra essere dovuto alle vicende che hanno interessato nell'ultimo periodo l'attore Armie Hammer, protagonista del film Assassinio sul Nilo. Hammer, ovvero Simon Doyle nel film, ha ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vi ricordate la notizia del filmsul? La nuova trasposizione cinematografica di Kenneth Branagh dopo il successo disull'Orient Express? Ecco, l'attore che nel precedente film interpretava Hercule Poirot, ha conferma il rinvio dell'al prossimo 11 febbraio 2022. Un altro rinvio per l'opera di Branagh, che inizialmente era stata programmata per ottobre 2020.è nei guai: si posticipa il film di Kenneth Branagh, «sul» Il rinvio sembra essere dovuto alle vicende che hanno interessato nell'ultimo periodo l'attore, protagonista del filmsul, ovvero Simon Doyle nel film, ha ...

