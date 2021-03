The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 'Second Wind' è un'espansione in via di sviluppo creata da un fan (Di martedì 23 marzo 2021) La versione Wii U di The Legend of Zelda: Breath of the Wild era giocabile attraverso l'emulatore Cemu poco dopo il suo rilascio, fungendo così da terreno fertile per i modder. Ora un fan sta creando una mod che si avvicina più ad una vera e propria espansione e che promette diverse ore di gioco inedito. Il progetto Second Wind è una mod che i suoi creatori chiamano "un'espansione della storia su larga scala", che includerà anche elementi di altre mod per alterare l'aspetto e il gioco di alcune parti di Breath of the Wild. Si tratta di dare nuova vita a un gioco che è diventato obsoleto per alcuni giocatori, specialmente dopo aver visitato tutti i santuari presenti nel gioco. Mentre lo sviluppo è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) La versione Wii U di Theofof theera giocabile attraverso l'emulatore Cemu poco dopo il suo rilascio, fungendo così da terreno fertile per i modder. Ora un fan sta creando una mod che si avvicina più ad una vera e propriae che promette diverse ore di gioco inedito. Il progettoè una mod che i suoi creatori chiamano "un'della storia su larga scala", che includerà anche elementi di altre mod per alterare l'aspetto e il gioco di alcune parti diof the. Si tratta di dare nuova vita a un gioco che è diventato obsoleto per alcuni giocatori, specialmente dopo aver visitato tutti i santuari presenti nel gioco. Mentre loè ...

