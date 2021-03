Steven Spielberg: Seth Rogen sarà il suo zio preferito in un film sulla sua infanzia (Di martedì 23 marzo 2021) Seth Rogen sarà lo zio preferito di Steven Spielberg in un biopic che racconta l'infanzia del regista iN Arizona e che vede nel cast Michelle Williams nei panni della madre. Come sappiamo, Steven Spielberg sta preparando un film sulla sua infanzia in Arizona. Dopo l'ingaggio di Michelle Williams nel ruolo della madre, il regista ha chiamato Seth Rogen a interpretare il suo zio preferito. Secondo Deadline, Seth Rogen sarebbe dunque entrato a far parte del cast del biopic ancora privo di titolo prodotto da Amblin. Essendo un'opera autobiografica, Steven Spielberg si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021)lo ziodiin un biopic che racconta l'del regista iN Arizona e che vede nel cast Michelle Williams nei panni della madre. Come sappiamo,sta preparando unsuain Arizona. Dopo l'ingaggio di Michelle Williams nel ruolo della madre, il regista ha chiamatoa interpretare il suo zio. Secondo Deadline,sarebbe dunque entrato a far parte del cast del biopic ancora privo di titolo prodotto da Amblin. Essendo un'opera autobiografica,si ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Anche Seth Rogen nel film autobiografico di Spielberg - aribaaribayes : @JungerMatilda Ma ti riferisci a quello con Steven Spielberg alla regia e Houdini protagonista? No, perché in mezzo… - fgwebster : @MrUgly_ZW @CCMarapira Steven Spielberg Quentin Tarantino - aribaaribayes : @lauraboldrini Mah... qualcosa non torna: erano 3 contro 1... il primo è scappato, un altro si è messo a fare Steve… - Dystar924 : 'Una volta mi ha detto che era amico di quelle con cui non andava a letto e che non lo era di quelle con cui faceva… -