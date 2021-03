Serena Rossi vola e Cattelan rimane a terra

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il successo delle prime due puntate di “Canzone Segreta” la conduttriceottiene un prolungamento nel palinsesto di Rai1. Purtroppo perche doveva partire con il suo varietà “Da Grande” il venerdì sera proprio dopo “Canzone Segreta”, sembra che sia in forse. Come mai questa scelta? Una seconda serie per? L’ottimo risultato con un’alta percentuale di ascolti ha fatto sì che, anche se con un leggero calo di ascolti nella seconda puntata, Canzone segreta non si concluderà con la quinta puntata, come era stato deciso, ma proseguirà ancora per una settimana. Pertanto il programma condotto danon terminerà venerdì 16 aprile, ma abbasserà si concluderà venerdì 23 aprile 2021 con la sesta ed ultima puntata di questa ...