Se il Pd è una Torre di Babele | perderà la sfida con la destra | dice Letta

(Di martedì 23 marzo 2021) AGI - "Se arriviamo allacon la Lega e il centrocon ladi, per me ladel 2023 possiamo pure non giocarla, abbiamo già perso". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico, all'assemblea dei senatori dem. "Mi sono messo in testa - ha aggiunto - di fermare la crisi del Pd: una crisi sulle politiche e una nei rapporti umani deteriorati. Da 10 giorni abbiamo dato un segnale forte alla nostra gente, al governo, agli altri partiti, al Paese".è quindi passato al tema più scottante, quello della sostituzione dei due capigruppo alla Camera e al Senato, Giancarlo Delrio e Andrea Marcucci, con due esponenti donna del partito: "Un partito come il nostro, organizzato con vertici tutti uomini, semplicemente in Europa non ha ...