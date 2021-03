Ragazza accoltellata mentre corre, fermato un 16enne (Di martedì 23 marzo 2021) Una Ragazza è stata accoltellata nel Trevigiano mentre faceva jogging. Per l’aggressione fermato un 16enne. MOGLIANO VENETO (TREVISO) – Una Ragazza di 26 anni è stata accoltellata da un 16enne nel Trevigiano nel pomeriggio di lunedì 22 marzo. L’agguato è avvenuto a Mogliano Veneto e sono in corso le indagini per capire meglio il motivo di questa aggressione. Nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti, ma le piste più probabili sembrano essere quelle di una rapina oppure di un raptus di follia. 26enne accoltellata nel Trevigiano La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Come raccontato da La Repubblica, la giovane stava correndo quando, per motivi ancora da accertare, è stata ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Unaè statanel Trevigianofaceva jogging. Per l’aggressioneun. MOGLIANO VENETO (TREVISO) – Unadi 26 anni è statada unnel Trevigiano nel pomeriggio di lunedì 22 marzo. L’agguato è avvenuto a Mogliano Veneto e sono in corso le indagini per capire meglio il motivo di questa aggressione. Nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti, ma le piste più probabili sembrano essere quelle di una rapina oppure di un raptus di follia. 26ennenel Trevigiano La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Come raccontato da La Repubblica, la giovane stavando quando, per motivi ancora da accertare, è stata ...

