Permessi 104: nuove istruzioni Inps sulla fruizione con contratto part time (Di martedì 23 marzo 2021) Importanti novità sulla fruizione dei Permessi 104 con il contratto part time verticale o misto a seguito della pronuncia della Cassazione. L’ultima circolare Inps del 19 marzo fornisce nuove indicazioni (che rivedono le precedenti del 2018) sulla modalità di utilizzo dei famosi Permessi retribuiti ai sensi della legge 104. Le novità illustrate nella circolare Inps numero 45 del 19 marzo, riguardano il riproporzionamento dei Permessi in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Come specifica la stessa Inps in una nota pubblicata sul sito, le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Corte di Cassazione, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 marzo 2021) Importanti novitàdei104 con ilverticale o misto a seguito della pronuncia della Cassazione. L’ultima circolaredel 19 marzo fornisceindicazioni (che rivedono le precedenti del 2018)modalità di utilizzo dei famosiretribuiti ai sensi della legge 104. Le novità illustrate nella circolarenumero 45 del 19 marzo, riguardano il riproporzionamento deiin caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Come specifica la stessain una nota pubblicata sul sito, lefanno seguito agli orientamenti della Corte di Cassazione, ...

