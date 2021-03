Pd: Marcucci a Letta, 'sempre combattuto a viso aperto battaglia leale e vera' (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - fattoquotidiano : LA ROTTURA CON LETTA Dopo una giornata di ordinario logoramento, Andrea Marcucci passa direttamente allo strappo: è… - fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - giap87625642 : RT @GioDonati99: Mi pare chiaro l’obbiettivo di @EnricoLetta per questo #Marcucci si deve dimettere da capogruppo #Pd #MarcucciFattidaparte… - RobertoFerramol : RT @ElioLannutti: Marcucci rompe con Letta: i dem renziani ammutinati. Sono quasi tutti renzini questi piddini -