(Di martedì 23 marzo 2021) “Ilpromuove pratiche che non diminuiscono l’impatto dei cibi sul”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Agricole Stefano, incontrando i giornalisti a Bruxelles dopo una riunione con il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, in merito al sistema di etichettatura che indica il grado di salubrità dei cibi. alp/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

M5S_Europa : Ha ragione @SPatuanelli. Il #Nutriscore è nemico dell'#ambiente e il suo utilizzo è contrario agli obiettivi del… - Annadelbello11 : RT @M5S_Europa: Ha ragione @SPatuanelli. Il #Nutriscore è nemico dell'#ambiente e il suo utilizzo è contrario agli obiettivi del #GreenDeal… - Italpress : Patuanelli “Il Nutriscore è dannoso anche per l’ambiente” - CorriereCitta : Patuanelli “Il Nutriscore è dannoso anche per l’ambiente” - geomsalvatores2 : RT @M5S_Europa: Ha ragione @SPatuanelli. Il #Nutriscore è nemico dell'#ambiente e il suo utilizzo è contrario agli obiettivi del #GreenDeal… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli Nutriscore

ha approfondito i motivi dell'opposizione dell'Italia a, il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari: 'Secondo noi non promuove politiche a sostegno dell'ambiente perche'...... abbiamo parlato di molte cose, partendo da quello che per me è un problema da risolvere ovvero il'. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano, oggi a Bruxelles ...«Stiamo lavorando» per ampliare il fronte contrario al Nutriscore «non soltanto a livello politico, ma anche con le associazioni di ...E, nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale dell'acqua, Patuanelli ha voluto sottolineare come Nutriscore e acqua siano due temi legati, perchè "proprio il Nutriscore va incontro a tutti quei ...