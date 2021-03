MotoGP, Marini verso l’esordio: “Sarò emozionato. Ma non so cosa aspettarmi” (Di martedì 23 marzo 2021) “Non so cosa aspettarmi ma è sicuro che Sarò molto emozionato in griglia di partenza“. Queste le parole di Luca Marini alla vigilia del suo esordio in MotoGP, domenica, nel primo gp stagionale in programma sul circuito di Losail in Qatar. Poi ancora: “Sarà una prima gara ancora più speciale del solito“, sottolinea il 23enne pilota che farà il suo ingresso nella categoria regina del motociclismo in sella a una Ducati del team ‘Sky VR46 Avintia’: “Sono soddisfatto dei test e di come mi sono trovato con la moto, anche se mi sarebbe piaciuto poter fare un po’ più di km sulla mia Ducati”. Poi ha concluso: “E’ importante mettere in pratica ciò che abbiamo appreso dall’analisi dei dati e quindi migliorare sia la moto che la guida. La pista del Qatar si adatta bene alla nostra moto e io adoro ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) “Non soma è sicuro chemoltoin griglia di partenza“. Queste le parole di Lucaalla vigilia del suo esordio in, domenica, nel primo gp stagionale in programma sul circuito di Losail in Qatar. Poi ancora: “Sarà una prima gara ancora più speciale del solito“, sottolinea il 23enne pilota che farà il suo ingresso nella categoria regina del motociclismo in sella a una Ducati del team ‘Sky VR46 Avintia’: “Sono soddisfatto dei test e di come mi sono trovato con la moto, anche se mi sarebbe piaciuto poter fare un po’ più di km sulla mia Ducati”. Poi ha concluso: “E’ importante mettere in pratica ciò che abbiamo appreso dall’analisi dei dati e quindi migliorare sia la moto che la guida. La pista del Qatar si adatta bene alla nostra moto e io adoro ...

