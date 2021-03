Morta per un'overdose. In 6 uccisero Francesca (Di martedì 23 marzo 2021) Tiziana Paolocci Ritrovata nella vasca piena di ghiaccio: in cella l'amico che le iniettò l'eroina e i pusher Francesca era piccola, ma portava sulle spalle il peso del mondo. Un'infanzia passata in comunità, fino a quando a diciassette anni la nonna che le aveva teso la mano, donandole una vita normale. Una vita in cui Francesca Manfredi, 24 anni, si era messa a lavorare proprio per non pesare economicamente sulla parente. Ma le ferite, troppo profonde, continuava ad anestetizzarle con mix di droga, la stessa che l'ha portata alla morte, con l'aiuto di un ragazzo che avrebbe potuto salvarla, ma è rimasto a guardare. Ora ha una soluzione la fine della ragazza bresciana, avvenuta il 23 agosto 2020 nel suo appartamento in via Fornaci, dove si era trasferita da pochi giorni e dove la polizia l'ha trovata priva di vita immersa in una vasca ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Tiziana Paolocci Ritrovata nella vasca piena di ghiaccio: in cella l'amico che le iniettò l'eroina e i pusherera piccola, ma portava sulle spalle il peso del mondo. Un'infanzia passata in comunità, fino a quando a diciassette anni la nonna che le aveva teso la mano, donandole una vita normale. Una vita in cuiManfredi, 24 anni, si era messa a lavorare proprio per non pesare economicamente sulla parente. Ma le ferite, troppo profonde, continuava ad anestetizzarle con mix di droga, la stessa che l'ha portata alla morte, con l'aiuto di un ragazzo che avrebbe potuto salvarla, ma è rimasto a guardare. Ora ha una soluzione la fine della ragazza bresciana, avvenuta il 23 agosto 2020 nel suo appartamento in via Fornaci, dove si era trasferita da pochi giorni e dove la polizia l'ha trovata priva di vita immersa in una vasca ...

