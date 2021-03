Meteo di Pasqua e Pasquetta Prime avvisaglie di tempeste di Primavera

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 23 marzo 2021) Che bella la dinamicità di marzo… Per noi del settore commentare questi continui cambiamenti di fronte è emozionante, perlomeno abbiamo qualcosa su cui ragionare e non il solitoanticiclonico dove le chiacchiere starebbero a zero. Ormai abbiamo un’idea di quello che sarà il trend prevalente da qui a fine mese: Alta Pressione e temperature in aumento, belle giornate e poco altro su cui ragionare. Certo, le anomalie termiche saranno un argomento da affrontare con dovizia di particolari, ma ce ne occuperemo a tempo debito. Soprattutto ce ne occuperemo dettagliatamente nel momento in cui dovessero raggiungere valori record (ipotesi, ad oggi, che non possiamo escludere). Ora però è bene iniziare a dare uno sguardo al trendclimatico delle festività, perché molti di voi – nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia – saranno curiosi di ...