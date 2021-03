Maurizio Sarri torna in panchina e chiama Mauro Icardi (Di martedì 23 marzo 2021) Maurizio Sarri in pole position per la panchina della Roma : secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è l'ex allenatore della Juventus il candidato numero uno alla successione di Paulo Fonseca, sempre più sulla graticola dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, che ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 23 marzo 2021)in pole position per ladella Roma : secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è l'ex allenatore della Juventus il candidato numero uno alla successione di Paulo Fonseca, sempre più sulla graticola dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, che ...

Roma, i possibili sostituti di Fonseca: Allegri e Sarri in pole La Roma potrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimliano Allegri e Maurizio ...

Maurizio Sarri torna in panchina e chiama Mauro Icardi Virgilio Sport Luca Gotti: "Avrei detto no alla Juventus" Gotti parla di Pirlo. Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ospite di Tiki Taka, su Italia 1, ha parlato anche di Andrea Pirlo, che ha accettato la panchina della Juventus senza esperienza. "Io prob ...

Calciomercato Roma, Sarri o Allegri per il futuro: la situazione Calciomercato Roma, in lizza ormai restano solamente Sarri o Allegri per il futuro. Ma ci sarebbe anche una terza opzione ...

