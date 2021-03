L’indiscrezione della Gazzetta: “Lazio-Inzaghi: rinnovo difficile. Idea Gattuso” (Di martedì 23 marzo 2021) Ore di riflessione per i club italiani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non sono solo le panchine di Juventus e Roma ad essere in bilico. Anche Lazio e Napoli potrebbero decidere di cambiare a fine stagione. Come riporta il quotidiano, il rinnovo tra il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi e il club di Lotito sembra essere in salita. L’allenatore potrebbe tenersi libero per l’amico Paratici in caso di ribaltone sulla panchina di Pirlo. Questo il motivo per cui da giorni a Formello si rincorre il nome di Gattuso: in alternativa Tare ha sempre tenuto ottimi rapporti con Juric. Le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Ore di riflessione per i club italiani. Come riporta ladello Sport, non sono solo le panchine di Juventus e Roma ad essere in bilico. Anchee Napoli potrebbero decidere di cambiare a fine stagione. Come riporta il quotidiano, iltra il tecnico biancoceleste Simonee il club di Lotito sembra essere in salita. L’allenatore potrebbe tenersi libero per l’amico Paratici in caso di ribaltone sulla panchina di Pirlo. Questo il motivo per cui da giorni a Formello si rincorre il nome di: in alternativa Tare ha sempre tenuto ottimi rapporti con Juric. Le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro. SportFace.

