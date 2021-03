Katie Holmes | una prospettiva femminile sullo scandalo Watergate

Advertising

MartinaBiassoni : sto vedendo il film su Paramount e sinceramente sto crepando Katie Holmes grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Holmes

Quotidiano.net

Attraverso la sua casa di produzione, Noelle Productions,ha acquistato i diritti per l'adattamento cinematografico dell'autobiografia 'The Watergate Girl' , scritta da Jill Wine - Banks e storia dell'unica magistrato donna che lavorò all'accusa ...sarà la protagonista e produttrice di The Watergate Girl , un adattamento cinematografico dell'autobiografia scritta da Jill Wine - Banks . L'attrice realizzerà il progetto tramite la sua ...Produce e recita nell'adattamento cinematografico dell'autobiografia di Jill Wine-Banks, unica donna nel pool di magistrati che processò il presidente Nixon ...L'attrice Katie Holmes avrà il ruolo di Jill Wine-Banks nel film The Watergate Girls, progetto di cui sarà anche produttrice. Katie Holmes sarà la protagonista e produttrice di The Watergate Girl, un ...