Isola dei Famosi, perchè Elisa Isoardi ha perso la prova: svelato il motivo (Di martedì 23 marzo 2021) Nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha perso la prova contro Valentina Persia: di seguito vi sveliamo per quale motivo Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi sta avendo un buon riscontro dal pubblico, soprattutto di lunedì, quando L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021) Nella puntata di ieri de L’deihalacontro Valentina Persia: di seguito vi sveliamo per qualeIeri sera è andata in onda una nuova puntata de L’dei. Il reality show condotto da Ilary Blasi sta avendo un buon riscontro dal pubblico, soprattutto di lunedì, quando L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - cxriosita : Isola dei serpenti: (Brasile) è soprannominata così per la sua forte presenza di serpenti. Oltre 4000 serpenti tra… - Malvy34087444 : RT @arietiesauriti: 6.84% Tiki taka 19.8% Isola dei Famosi FIERA DI VOI ?? -