Inzaghi al Napoli? Parla papà Giancarlo | «De Laurentiis lo stima molto»

Giancarloha parlato dell'ipotesi per il figlio Simone di lasciare la Lazio e trasferirsi alGiancarlo, padre di Simone e Pippo, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato dell'ipotesi per l'allenatore della Lazio di lasciare i biancocelesti e di trasferirsi al. ..."Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita - aggiunge- Ilha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto ...Giancarlo Inzaghi ha parlato dell’ipotesi per il figlio Simone di lasciare la Lazio e trasferirsi al Napoli Giancarlo Inzaghi, padre di Simone e Pippo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlat ...Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo Inzaghi, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico della Lazio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella ...