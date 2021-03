Invasione di topi | terrore in Australia | case invase | sanità a rischio

(Di martedì 23 marzo 2021) Non bastava la pandemia di Covid: in, a mettere in difficoltà la gestione sanitaria del continente, è anche un’improvvisadi. Gli abitanti di molte cittàne sono afflitti ormai da tempo dall’di roditori, che entrano nellee, oltre ad essere pericolosi a livello igienico, lo sono anche per le riserve di acqua potabile, che rischiano di essere contaminate. Alla base del fenomeno estremamente preoccupante, secondo alcuni esperti, potrebbe esserci l’abbondanza di piogge estive ed il conseguente, abbondantissimo, raccolto di grano. La grandissima quantità di cereale avrebbe portato un’enorme quantità di roditori ad avvicinarsi alledi: fenomeno fuori ...

Advertising

ilpost : In Australia c’è un’invasione preoccupante di topi - Federicodenata1 : Australia, l’invasione di topi è senza precedenti: le immagini impressionanti che preoccupano gli agricoltori.....e… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Australia, invasione di topi nella zona rurale orientale. VIDEO - codeghino10 : RT @SkyTG24: Australia, invasione di topi nella zona rurale orientale. VIDEO - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Australia, invasione di topi nella zona rurale orientale. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Invasione topi

Un'diè in corso nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, la cui capitale è Sydney . Almeno tre pazienti ricoverati in ospedali della zona sono stati morsi e gli agricoltori ...Case e fattorie assaltate da orde di roditori famelici, ospedali e acqua potabile a rischio: le immagini spaventose che arrivano dall'Australia ...A causa di piogge e inondazioni, diverse località australiane devono fare i conti con una preoccupante invasione di ragni, usciti dal terreno per cercare rifugio nelle case ...Non c’è pace per l’ Australia . Prima l’alluvione che ha colpito il New South Wales, poi l’ invasione di milioni di topi e adesso i ragni . Si moltiplicano i video diffusi sui social, con scene raccap ...