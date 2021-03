Il Covid attacca anche il cervello, non solo i polmoni (Di martedì 23 marzo 2021) I risultati dello studio condotto dal Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano: il Covid attacca anche il cervello. Nuovi studi condotti sul Covid confermano che il virus non attacca solo i polmoni, ma anche il cervello delle persone che contraggono il virus e che hanno uno sviluppo grave della malattia. Lo studio del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano I dati sono quelli del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano, Polo dell’ospedale San Paolo, che ha pubblicato i risultati della sua ricerca sul Journal of Neurology. Si moltiplicano quindi gli indizi che portano a credere che gli effetti sui ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) I risultati dello studio condotto dal Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano: ilil. Nuovi studi condotti sulconfermano che il virus non, maildelle persone che contraggono il virus e che hanno uno sviluppo grave della malattia. Lo studio del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano I dati sono quelli del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano, Polo dell’ospedale San Paolo, che ha pubblicato i risultati della sua ricerca sul Journal of Neurology. Si moltiplicano quindi gli indizi che portano a credere che gli effetti sui ...

Advertising

Adnkronos : Covid, 'non solo polmonite: il virus attacca anche il cervello' - fattoquotidiano : Covid, così il virus attacca i centri nervosi che controllano il respiro. Lo studio sui pazienti intubati dei ricer… - roughnuances : RT @lameduck1960: @ManuQ24916888 In più il virus attacca il microbiota intestinale perché è batteriofago. Il covid sembra proprio un Blitzk… - news_mondo_h24 : Il Covid attacca anche il cervello, non solo i polmoni - claudiapax : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 Sempre meno tamponi nel pieno della terza ondata (e i decessi aumentano). Il sindaco Lamboglia… -