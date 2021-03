Gran Bretagna, crescono i disoccupati richiedenti sussidio a febbraio (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Salgono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a febbraio sono risultati in aumento di 86.600 unità, dopo aver riportato un decremento di 20.000 unità a gennaio. Il dato è pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS). Il tasso di disoccupazione è sceso a gennaio al 5% dal 5,1% di dicembre e contro il 5,2% delle aspettative.Nei tre mesi a gennaio, l’occupazione ha fatto segnare un calo 147 mila unità, dopo le -114 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una riduzione di 167 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato a gennaio un incremento del 4,2% escludendo i bonus (era atteso un +4,4%), rispetto al +4,1% precedente, mentre cresce del 4,8% includendo questa componente (consensus +4,9%) contro il +4,7% del mese ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Salgono iun(claimant count), che asono risultati in aumento di 86.600 unità, dopo aver riportato un decremento di 20.000 unità a gennaio. Il dato è pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS). Il tasso di disoccupazione è sceso a gennaio al 5% dal 5,1% di dicembre e contro il 5,2% delle aspettative.Nei tre mesi a gennaio, l’occupazione ha fatto segnare un calo 147 mila unità, dopo le -114 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una riduzione di 167 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato a gennaio un incremento del 4,2% escludendo i bonus (era atteso un +4,4%), rispetto al +4,1% precedente, mentre cresce del 4,8% includendo questa componente (consensus +4,9%) contro il +4,7% del mese ...

Advertising

Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - NicolaPorro : #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate… - HuffPostItalia : Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno - ruiciccio : RT @PierluigiBattis: Con i vaccini 17 morti in Gran Bretagna per COVID . Erano 1800 un mese e mezzo fa. Imparate, incapaci - PaoloGilardini : RT @NicolaPorro: #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate qui le… -