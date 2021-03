Giusy Buscemi torna in tv con il marito Jan e pensa alla laurea (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex Miss Italia si è allontanata dal piccolo schermo per qualche anno, per dedicarsi alla famiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex Miss Italia si è allontanata dal piccolo schermo per qualche anno, per dedicarsifamiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

merydelena91 : @MoonCat35355453 Spero Giusy Buscemi - ciccia61 : RT @passodalcielo6: L'abbiamo già incontrata durante le passate stagioni, ma in #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani la conosceremo molto meglio!!… - RMaccagnola : RT @passodalcielo6: L'abbiamo già incontrata durante le passate stagioni, ma in #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani la conosceremo molto meglio!!… - michelespione90 : RT @passodalcielo6: L'abbiamo già incontrata durante le passate stagioni, ma in #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani la conosceremo molto meglio!!… - raulcarra69 : RT @passodalcielo6: L'abbiamo già incontrata durante le passate stagioni, ma in #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani la conosceremo molto meglio!!… -