**Diritti Tv: nuova fumata nera in Lega A, 11 favorevoli a Dazn, 8 astenuti e 1 assente** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Ancora una fumata nera dalla Lega calcio di Serie A nel corso dell'Assemblea di oggi in videoconferenza sulla questione dei diritti televisivi domestici. Dopo un lungo confronto si è arrivati al voto che ha visto, a quanto apprende l'Adnkronos, 11 club favorevoli alla proposta di Dazn, 9 astenuti e un assente, il Cagliari. Probabilmente venerdì ci sarà una nuova Assemblea.

