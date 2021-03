Da Baidu a Bilibili | perché le società tech cinesi tornano a quotarsi “a casa”

Leggi su wired

(Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Vcg/Getty Images)Continua il “controesodo” da un lato all’altro del Pacifico da parte delle compagnie tecnologichein Borsa: le ultime a scegliere Hong Kong per lanciare una quotazione secondaria sono il colosso dei motori di ricerca, piattaforma social dei video brevi. “Quandosi quotò al Nasdaq, dissi che sarebbe stata solo una delle nostre fermate. Che alla finesarebbe tornata in Cina,in Cina sono le nostre radici. Oggi,è finalmente tornata a”, ha dichiarato in una cerimonia a Pechino il presidente e amministratore delegato Robin Li. Tuttavia, l’accoglienza sui mercati è stata tiepida per la compagnia, che tra le altre cose progetta di entrare nel business dei veicoli elettrici. Lo ...