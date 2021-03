Covid: Pd, ‘nel cremonese vaccini a assessori e dipendenti comunali, indagare’ (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Pillon ha chiesto a Moratti e Pavesi di “fare immediatamente le opportune verifiche e di bloccare e stigmatizzare con forza questa e qualsiasi altra iniziativa simile, chiedendo anche a tutti i direttori delle aziende lombarde di attivare a loro volta verifiche capillari, affinché non passi il messaggio deleterio che nella nostra regione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, poiché è della salute collettiva che stiamo parlando” aggiunge il consigliere dem sottolineando di ‘non voler accusare nessuno in particolare, ma semplicemente fare rispettare le procedure, nel rispetto di tutti”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Pillon ha chiesto a Moratti e Pavesi di “fare immediatamente le opportune verifiche e di bloccare e stigmatizzare con forza questa e qualsiasi altra iniziativa simile, chiedendo anche a tutti i direttori delle aziende lombarde di attivare a loro volta verifiche capillari, affinché non passi il messaggio deleterio che nella nostra regione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, poiché è della salute collettiva che stiamo parlando” aggiunge il consigliere dem sottolineando di ‘non voler accusare nessuno in particolare, ma semplicemente fare rispettare le procedure, nel rispetto di tutti”. L'articolo CalcioWeb.

agorarai : 'Siamo nel disastro. C'è la disorganizzazione più totale, a Milano ne stiamo vedendo di ogni. Non siamo contenti di… - fanpage : Vaccinazioni prenotabili e per fasce d'età. Mentre la Lombardia arranca, la strategia del Lazio si sta dimostrando… - fattoquotidiano : Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio c… - lucia_pal : RT @Marco_dreams: Mi auguro che nel dopo Covid le persone ricomincino a viaggiare. E mi auguro che invece di andare in località estere da V… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 23 marzo. 13390 test e 1664 casi. 354 nel tarantino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ‘nel Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE