Covid e vitamina D | chi ne è carente sviluppa malattia

(Di martedì 23 marzo 2021) Una carenza diD (VitD) sembra predisporre, nelle persone che hanno contratto il coronavirus, a unapiù grave, ovvero a “stadi clinici di-19 più compromessi”. E’ quanto emerge da uno studio retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss), dell’ospedale Sant’Andrea di Roma e di altre istituzioni, pubblicato sulla rivista ‘Respiratory Research’. I ricercatori però evidenziano che “è difficile sostenere se l’integrazione diD possa svolgere un ruolo nel combattere la gravità dellae ridurre la sua mortalità, ma – avvertono – può essere una raccomandazione utile e sicura per quasi tutti i pazienti”. “Nella nostra indagine abbiamo correlato, per la prima volta, i livelli plasmatici di VitD a quelli di diversi ...