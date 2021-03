Christian De Sica | grave lutto per l’attore

(Di martedì 23 marzo 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articololper Cristian De: oggi, martedì 23 marzo, è morta la sorella Emilia, figlia del padre Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice torinese Giuditta Rissone. La notizia è stata diffusa con un tweet dal giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli che ha postato la foto della donna accanto al padre, attore e regista italiano tra i più amati di tutti i tempi. Emilia De, conosciuta come Emi, aveva 83 anni ed era la primogenita di Vittorio. Dopo Giuditta Rissone, infatti, il regista sposò María Mercader da cui ebbe i figli Manuel, nel 1949, e, nel 1951. E proprio, parlando della vita privata del padre che, seppur divorziato, non seppe rinunciare alla sua prima famiglia, raccontò tempo fa l’aneddoto ...

