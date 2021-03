Centro per l’Intelligenza artificiale, la sede di Torino scompare dai documenti dal Piano di ripresa. Laus: “Governo confermi suo impegno” (Di martedì 23 marzo 2021) Il Centro nazionale per l’Intelligenza artificiale a Torino doveva essere una certezza, tanto che la stessa amministrazione comunale aveva vantato l’assegnazione dell’importante polo nel capoluogo piemontese. Eppure, ora qualcosa sembra non tornare e il nome di Torino è scomparso dalle carte. Ad accorgersene il senatore del Partito Democratico Mauro Laus che nota come l’indicazione di Torino quale sede nazionale del Centro è sparita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) su cui la commissione Industria del Senato è chiamata ad esprimersi. Ovvero, mentre in una prima versione del Piano era ben esplicitato che la sede doveva essere sotto la Mole nel ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 23 marzo 2021) Ilnazionale perdoveva essere una certezza, tanto che la stessa amministrazione comunale aveva vantato l’assegnazione dell’importante polo nel capoluogo piemontese. Eppure, ora qualcosa sembra non tornare e il nome diè scomparso dalle carte. Ad accorgersene il senatore del Partito Democratico Mauroche nota come l’indicazione diqualenazionale delè sparita dalnazionale die resilienza (Pnrr) su cui la commissione Industria del Senato è chiamata ad esprimersi. Ovvero, mentre in una prima versione delera ben esplicitato che ladoveva essere sotto la Mole nel ...

Advertising

davidefaraone : Anche voi conoscerete persone anziane che non sono state ancora vaccinate ma non vi passerebbe per la testa di anda… - marcodimaio : Emergono particolari inquietanti sull'irruzione del senatore #Morra al centro di vaccinazione a #Cosenza. Solidarie… - Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - focusmo3 : Initiative, agenzia media globale del gruppo IPG, guidata da Andrea Sinisi, ha lanciato la sua iniziativa di though… - AAleGiannini : @jhonquipresente Hlozek, classe 2002, 1,88 cm, gioca seconda punta nello Sparta Praga. Come correa tende a spostars… -