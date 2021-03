Capigruppo Pd | accordo più vicino Lotti in pressing su Marcucci | «Dimettiti»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 marzo 2021) Alla Camera, la riunione dei deputati si è conclusa con qualche certezza in più per la segreteria di Letta. Graziano Delrio, capogruppo Pd, ha offerto le sue dimissioni: «La sfida di Enrico Letta e del Partito democratico per la parità di genere è la mia sfida. Per questo mi faccio da parte per una soluzione che porti una donna alla guida dei deputati Pd. Decideremo insieme per il bene di una grande comunità politica». La discussione proseguirà giovedì prossimo – si apprende da fonti Dem – in una nuova assemblea del gruppo alla Camera, per permettere a più deputati di esprimere la propria posizione. Le trattative, per Letta, vanno meno bene al Senato. Il capo corrente di Base riformista, l’onorevole Luca, proprio a ridosso dell’assemblea con i deputati, ha tentato unsul capogruppo a Palazzo Madama, Andrea, ...