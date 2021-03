Bruno Fernandes sostiene il compagno Fred: “Siamo tutti esseri umani. Diffondete amore, non odio” (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri sera il centrocampista del Manchester United, Fred, ha condiviso sul proprio account Instagram alcuni insulti pesanti e a sfondo razziale che lo hanno colpito dopo la pessima performance contro il Leicester City, che è costata ai Red Devils l’eliminazione dalla FA Cup. Puntuale è arrivato il post del compagno di squadra Bruno Fernandes, che scrive su proprio account Twitter: “Siamo tutti esseri umani. Diffondete amore, non odio”. We’re all humans! Spread love, not hate https://t.co/C86MVIvj7i — Bruno Fernandes (@B Fernandes8) March 23, 2021 Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da AlFredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri sera il centrocampista del Manchester United,, ha condiviso sul proprio account Instagram alcuni insulti pesanti e a sfondo razziale che lo hanno colpito dopo la pessima performance contro il Leicester City, che è costata ai Red Devils l’eliminazione dalla FA Cup. Puntuale è arrivato il post deldi squadra, che scrive su proprio account Twitter: “, non”. We’re all humans! Spread love, not hate https://t.co/C86MVIvj7i —(@B8) March 23, 2021 Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alo Pedullà.

